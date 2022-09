Cercatore di funghi precipita in un dirupo e muore (Di domenica 18 settembre 2022) Un escursionista, con ogni probabilità Cercatore di funghi, è morto questa mattina sulle montagne che sovrastano l’abitato di Tremenico (Lecco), in Valvarrone. L’uomo, sulla sessantina, sarebbe precipitato in un dirupo e le lesioni si sono rivelate fatali. Vana la mobilitazione di volontari del Soccorso alpino di Lecco, intervenuti con una squadra di pronto impiego elitrasportata, Vigili del fuoco e Carabinieri dei comandi provinciali di Lecco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) Un escursionista, con ogni probabilitàdi, è morto questa mattina sulle montagne che sovrastano l’abitato di Tremenico (Lecco), in Valvarrone. L’uomo, sulla sessantina, sarebbeto in une le lesioni si sono rivelate fatali. Vana la mobilitazione di volontari del Soccorso alpino di Lecco, intervenuti con una squadra di pronto impiego elitrasportata, Vigili del fuoco e Carabinieri dei comandi provinciali di Lecco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

AnsaLombardia : Incidenti montagna: cercatore di funghi morto nel Lecchese. Precipitato in un dirupo in Valvarrone | #ANSA - rep_milano : Incidenti in montagna, muore cercatore di funghi: è precipitato in un dirupo nel Lecchese - Giorno_Lecco : Valvarrone, muore cercatore di funghi milanese: è precipitato sotto gli occhi della moglie - BonoVoxel : RT @suonalanc0ra: Ci sono domande da non fare mai, tipo “dove li hai trovati?” a un cercatore di funghi. - atKorovaMilkBar : RT @suonalanc0ra: Ci sono domande da non fare mai, tipo “dove li hai trovati?” a un cercatore di funghi. -