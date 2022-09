Can Yaman e Francesca Chillemi ospiti a Verissimo (Di domenica 18 settembre 2022) Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati ospiti a Verissimo e si sono stuzzicati in diverse occasioni. La complicità non è passata inosservata. Can Yaman e Francesca Chillemi a Verissimo: “Flirtate pure” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Cansono statie si sono stuzzicati in diverse occasioni. La complicità non è passata inosservata. Can: “Flirtate pure” su Donne Magazine.

fanpage : Bellissimi, complici, amici e colleghi. #CanYaman e #FrancescaChillemi raccontano un aneddoto in particolare che li… - GDS_it : Francesca Chillemi e Can Yaman sono la nuovo coppia dello schermo in Viola come il Mare la serie light crime ambien… - IlContiAndrea : Riparte domani #Amici22 alle 14 In studio a consegnare le maglie agli allievi: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christi… - KateKate79 : RT @canyamanitalian: #CanYaman e #FrancescaChillemi: l'intervista integrale I protagonisti della nuova fiction di Canale 5 '#ViolaComeIlM… - BelenCodesido : RT @Canale5Tv: Benvenuti a #Verissimo ?? Iniziamo questa prima puntata con due attori bellissimi e di grande talento, che hanno da poco avu… -