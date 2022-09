BUNDESLIGA HOFFENHEIM-FRIBURGO SCONTRO AL VERTICE

Leggi su sportnews.snai

(Di domenica 18 settembre 2022) Se qualcuno, in Germania o in qualsiasi altra parte del mondo, avesse pronosticato a inizio stagione chealla settima giornata sarebbe stato unodiretto per conquistare la vetta della classifica, probabilmente si sarebbero messi a ridere in molti. Invece stasera, alle 19.30, in un orario tra l’altro insolito per la, il posticipo serale potrebbe regalare a una delle due outsider il primato, che sarebbe solitario in caso di successo degli ospiti e in coabitazione con il Borussia Dortmund se a prevalere dovessero essere i padroni di casa. Il tutto a patto che l’Union Berlino non superi in casa il Wolfsburg altrimenti sarebbe proprio il club della capitale ad essere clamorosamente aldel campionato tedesco.SENZA PADRONI, BAYERN IN ...