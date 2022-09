Bollette, attenzione: cosa accade a ogni sollecito di pagamento (Di domenica 18 settembre 2022) cosa accade se non si paga una bolletta in tempo, focus sul sollecito di pagamento, a cosa si va incontro e cosa si rischia In questi tempi di rincari e Bollette stratosferiche non è inusuale dimenticare di pagare una bolletta di gas o luce elettrica. Oppure decidere di rinviare di versare la fattura alla disponibilità L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 18 settembre 2022)se non si paga una bolletta in tempo, focus suldi, asi va incontro esi rischia In questi tempi di rincari estratosferiche non è inusuale dimenticare di pagare una bolletta di gas o luce elettrica. Oppure decidere di rinviare di versare la fattura alla disponibilità L'articolo proviene da Consumatore.com.

SoniaLaVera : RT @nuovaferrara: #Ferrara caro-bollette, il vescovo #Perego: 'Faremo attenzione ma le celebrazioni continuano'. Oggi pomeriggio delicato c… - nuovaferrara : #Ferrara caro-bollette, il vescovo #Perego: 'Faremo attenzione ma le celebrazioni continuano'. Oggi pomeriggio deli… - melo_wiseman : Disprezzo per Salvini, è un gran paraculo ma ha capito dove focalizzare l'attenzione. Le bollette attualmente sono… - levaclau : Sono cliente, con un contratto gas che potrebbe essere vantaggioso x me, luce a consumo, quindi nn so. Attenzione p… - ilva87161350 : RT @SnobDi: ?? Il governo #Draghi percepisce con attenzione e serietà il dolore ed il dramma dei cittadini interessati dal grave problema de… -