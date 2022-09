Amici 22: Rudy Zerbi lancia una frecciatina a Ballando con le stelle (Di domenica 18 settembre 2022) Nemmeno il tempo di iniziare la prima puntata di Amici 22 che Rudy Zerbi lancia subito una frecciatina spiazzante. Maria De Filippi cerca di “abbozzare” ed evitare l’incidente diplomatico, ma ci sarà riuscita veramente? Scopriamo che cosa è successo. Amici 22: Rudy Zerbi lancia una frecciatina pericolosa Oggi è iniziato il tanto atteso talent show Amici 22 con alcuni nuovi prof e una classe tutta da conoscere. Ma nemmeno il tempo di iniziare la puntata che sembra già ci sia stato un incidente diplomatico. Maria De Filippi ha presentato e accolto i nuovi acquisti nello staff dei professori Emanuel Lo e Arisa, che ritorna dopo essere stata a Ballando con le stelle ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 18 settembre 2022) Nemmeno il tempo di iniziare la prima puntata di22 chesubito unaspiazzante. Maria De Filippi cerca di “abbozzare” ed evitare l’incidente diplomatico, ma ci sarà riuscita veramente? Scopriamo che cosa è successo.22:unapericolosa Oggi è iniziato il tanto atteso talent show22 con alcuni nuovi prof e una classe tutta da conoscere. Ma nemmeno il tempo di iniziare la puntata che sembra già ci sia stato un incidente diplomatico. Maria De Filippi ha presentato e accolto i nuovi acquisti nello staff dei professori Emanuel Lo e Arisa, che ritorna dopo essere stata acon le...

