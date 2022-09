Treccani e desinenze al femminile. Sallusti si allarma per una A e le matte saremmo noi? (Di sabato 17 settembre 2022) Ogni volta si ripete lo stesso copione, ogni volta ci sentiamo dire: “non è importante declinare al femminile un nome” eppure quando si rivendica l’applicazione corretta di una banale regola grammaticale ci sono reazioni rabbiose, talvolta sopra le righe fino alla volgarità. Evidentemente la affermazione o, al contrario, il silenziamento delle forme al femminile (ma solo in alcuni casi e vedremo quali) non è affatto questione di lana caprina ma di notevole peso, se ci sono così tante aspre resistenze a un cambiamento che avanza, nonostante tutto. L’ultima “perla” è la rabbiosa reazione misogina di Libero con l’invettiva del direttore Alessandro Sallusti che si scaglia contro la scandalosissima, perturbante e ansiogena declinazione dei nomi e degli aggettivi al femminile nel nuovo dizionario Treccani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Ogni volta si ripete lo stesso copione, ogni volta ci sentiamo dire: “non è importante declinare alun nome” eppure quando si rivendica l’applicazione corretta di una banale regola grammaticale ci sono reazioni rabbiose, talvolta sopra le righe fino alla volgarità. Evidentemente la affermazione o, al contrario, il silenziamento delle forme al(ma solo in alcuni casi e vedremo quali) non è affatto questione di lana caprina ma di notevole peso, se ci sono così tante aspre resistenze a un cambiamento che avanza, nonostante tutto. L’ultima “perla” è la rabbiosa reazione misogina di Libero con l’invettiva del direttore Alessandroche si scaglia contro la scandalosissima, perturbante e ansiogena declinazione dei nomi e degli aggettivi alnel nuovo dizionario...

ilnumero16 : @_vedocose @godzyperplesso Treccani non crea la lingua, ma ne ratifica i cambiamenti, che vengono creati dalla comu… - Rog_2 : RT @gen_napoli: Le professioni, i ruoli, i mestieri, non hanno sesso. Credo che le desinenze al femminile di determinati ruoli sia una ulte… - gen_napoli : Le professioni, i ruoli, i mestieri, non hanno sesso. Credo che le desinenze al femminile di determinati ruoli sia… - BlackMambasDen_ : 'Avvocata', 'sindaca', 'ministra', 'architetta', 'medica', 'soldata', giusto per citare alcune delle 'grosse novità… -