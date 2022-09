Serie A 2022 2023 | Var | tutti gli episodi a favore e contro

Gazzetta_it : Juve senza identità né gioco: ecco perché #Allegri va esonerato - Gazzetta_it : Juve, fallire la Champions costa più che esonerare Allegri - GenoaCFC : ???? Le città di Genova, Pisa e Venezia rappresentano tre delle Antiche Repubbliche Marinare: nasce così l’idea di c… - sportli26181512 : Sampdoria, Osti conferma Giampaolo: 'Resta in panchina': Il responsabile dell'area tecnica blucerchiata conferma l'… - serieB123 : SerieB Ha stupito anche Galliani: gol con vista Serie A per l’ex Inter -

Lo Spezia ribalta la Sampdoria e vola a 8 punti in una classifica più che in linea con le proprie ambizioni, ben 6 lunghezze in più dei blucerchiati, ancora senza vittorie: la apre Sabiri, poi l'...Ecco come cambia la classifica (ordinamento della LegaA) GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DIA 1) NAPOLI 14 punti 6 partite giocate 13 gol fatti 5 subiti 2) ATALANTA 14 punti 6 partite ... Serie A, le partite in programma sabato 17 e domenica 18 settembre 2022: orari e dove vederle in diretta tv Surclassate e ridimensionate. A Varese incassano la terza sconfitta consecutiva. Avvio di stagione in salita per le pantere, che rimediano un pesante 6-1. Dilaga l'Inter di Rita… Leggi ...Un ex calciatore dell'Inter, che ora milita in un club cadetto, presenta rilevanti interessamenti nella massima serie: Galliani e non solo ...