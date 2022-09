Sampdoria, Giampaolo: “Siamo una squadra con un’identità” (Di sabato 17 settembre 2022) Sampdoria Giampaolo- La Sampdoria ha svolto stamane rifinitura in vista della gara, unico derby stagionale, contro lo Spezia in programma stasera. Alla vigilia della gara contro lo Spezia l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa di rito. Ha parlato del recupero di Colley, della gara contro il Milan e della voglia di ritornare a fare punti. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore dei Liguri: Sullo Spezia: “Lo Spezia è una squadra con una identità, ha giocato le stesse partite della Sampdoria, la differenza è che ha fatto tre punti in più. In quanto a prestazioni ci Siamo sempre comportati bene. Paghiamo i due punti in classifica, ma ho avuto riscontri positivi. Ovviamente nel calcio ... Leggi su seriea24 (Di sabato 17 settembre 2022)- Laha svolto stamane rifinitura in vista della gara, unico derby stagionale, contro lo Spezia in programma stasera. Alla vigilia della gara contro lo Spezia l’allenatore della, Marco, ha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa di rito. Ha parlato del recupero di Colley, della gara contro il Milan e della voglia di ritornare a fare punti. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore dei Liguri: Sullo Spezia: “Lo Spezia è unacon una identità, ha giocato le stesse partite della, la differenza è che ha fatto tre punti in più. In quanto a prestazioni cisempre comportati bene. Paghiamo i due punti in classifica, ma ho avuto riscontri positivi. Ovviamente nel calcio ...

