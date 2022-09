(Di sabato 17 settembre 2022) Un terribileè scoppiato nel pomeriggio di oggi, 17 settembre, ain Piazza dei Vocazionisti, in zona Fidene. A causa del rogo unaè rimastain modo grave e due persone, tra cui una, sono rimaste intossicate. I fatti L’è divampato intorno alle ore 16:20, probabilmente a seguito di un corto circuito, in unposto al secondo piano di una palazzina di tre piani. In pochi minuti le fiamme hanno devastato l’intera abitazione, intrappolando lache vi era in quel momento all’interno, una quarantenne. I vicini, vedendo le fiamme e il fumo, hanno chiamato immediatamente sia i vigili del fuoco che il NUE 112, ma anche direttamente i carabinieri della vicina stazione. Sul posto ...

CorriereCitta : Roma, devastante incendio in un appartamento: ferita gravemente una 40enne, intossicata una donna incinta (VIDEO) - forzaroma : #Dybala, un alieno a Roma: impatto devastante. Solo Batistuta ha fatto meglio #ASRoma - Salsidus : P.s: #zaniolo che torna e già da domenica sarà devastante. #Camara che piano piano entra nelle rotazioni e ha fatt… - Giovann37894958 : RT @AIex_inversi: Appena tornata da un primo giorno di lavoro devastante necessito di una vacanza a roma il 9 novembre #alexwyse - AIex_inversi : Appena tornata da un primo giorno di lavoro devastante necessito di una vacanza a roma il 9 novembre #alexwyse -

Calcio Atalanta

...a Bolzano e me ci sono 14 gradi a Trento 12 turno e 2000 m la colonnina di mercurio è ritornata sotto lo zero nelle Marche difficile non rimanere scioccati davanti alle immagini della......di Leao stesso. In totale, da quando indossa la maglia del Milan, Alexis Saelemaekers ha disputato 5 partite da titolare nel ruolo di ala sinistra . Oltre al precedente contro la... Un superbig della Roma (devastante a Bergamo l'anno scorso) si scalda Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...la produzione del riso in Italia colpita dagli effetti del meteo pazzo, tra siccità e nubifragi, in un momento in cui l’aumento record dei costi per energia e gasolio ...