Nuova partnership per il Napoli: dovrà aiutare i calciatori! (Di sabato 17 settembre 2022) Nella giornata odierna il Napoli ha annunciato una Nuova partnership con Zone7, piattaforma di performance umana AI-driven. Già al fianco di Liverpool, Hull City e Glasgow Rangers , Zone7 inizia una Nuova collaborazione con un club militante nel Gruppo A di Champions League. Si aggiunge infatti anche il Napoli, che da oggi avrà l’obiettivo di “mantenere gli atleti in condizioni di picco con il più basso rischio possibile di infortuni“, come dichiarato dalla società partenopea tramite un comunicato ufficiale. Di seguito quanto evidenziato: “La società incaricherà Zone7 di analizzare la raccolta completa dei dati dei giocatori, identificare i modelli di rischio non rilevati e fornire suggerimenti pratici di intervento per ottimizzare le prestazioni degli atleti, gestire il carico di lavoro e ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 settembre 2022) Nella giornata odierna ilha annunciato unacon Zone7, piattaforma di performance umana AI-driven. Già al fianco di Liverpool, Hull City e Glasgow Rangers , Zone7 inizia unacollaborazione con un club militante nel Gruppo A di Champions League. Si aggiunge infatti anche il, che da oggi avrà l’obiettivo di “mantenere gli atleti in condizioni di picco con il più basso rischio possibile di infortuni“, come dichiarato dalla società partenopea tramite un comunicato ufficiale. Di seguito quanto evidenziato: “La società incaricherà Zone7 di analizzare la raccolta completa dei dati dei giocatori, identificare i modelli di rischio non rilevati e fornire suggerimenti pratici di intervento per ottimizzare le prestazioni degli atleti, gestire il carico di lavoro e ...

AntoVitiello : #ACMilan e #eBay sono lieti di annunciare una nuova partnership, che vede il marketplace leader nel commercio globa… - PietroMazzara : Nuova partnership commerciale per il #Milan che ha sottoscritto un accordo con #eBay ???? - gvesvs : RT @AntoVitiello: #ACMilan e #eBay sono lieti di annunciare una nuova partnership, che vede il marketplace leader nel commercio globale div… - SpotandWeb : Nuova notizia: AC Milan e eBay siglano una nuova partnership per celebrare la passione dei tifosi rossoneri - TUintermediari : Esg: al via una nuova polizza che nasce da una partnership tra A2A, Generali global corporate and commercial e il b… -