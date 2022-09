MotoGP | Francesco Bagnaia erode le certezze di Quartararo Ma ora Ducati deve giocare di squadra!

Leggi su oasport

(Di sabato 17 settembre 2022) Trenelle prime tre posizioni, questo l’esito delle qualifiche del Gran Premio d’Aragon di. Peraltro il trio scatterà in ordine perfetto.in pole position, il suo compagno di squadra del presente Jack Miller in seconda posizione ed Enea Bastianini, futuro team-mate di Pecco, in terza piazza. Meglio di così non si poteva mettere, anche perché oggi Fabionon è andato oltre il sesto tempo. Il francese, che dopo il Sachsenring sembrava certo di bissare il titolo iridato, ora di sicurezze non ne ha più. Il suo margine di vantaggio si sta riducendo gara dopo gara e soprattutto si trova da solo a contrastare lo strapotere dell’Armata Rossa.è infatti la potenza egemone del 2022. Sia per quantità (otto moto sulla griglia, quando nessun altra ...