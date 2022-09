Juventus-Salernitana, un bookmaker rimborsa le scommesse sulla partita (Di sabato 17 settembre 2022) Non si sono ancora placate le polemiche sulla partita Juventus-Salernitana, valida per il campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 2-2 e nel finale si sono scatenate tantissime proteste per alcuni episodi arbitrali. La squadra di Davide Nicola è stata protagonista di una grande partenza (0-2 all’intervallo), po la reazione della compagine di Allegri che ha pareggiato i conti con Bremer e Bonucci. Al termine della partita un episodio clamoroso: Milik sigla il vantaggio ma l’arbitro annulla per una posizione di fuorigioco di Bonucci. Il Var non valuta la posizione di Candreva che tiene tutti in gioco e la partita si conclude 2-2. E’ arrivata una decisione da parte di un bookmaker: 888 Sport ha deciso di rimborsare tutti i 143 utenti ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 settembre 2022) Non si sono ancora placate le polemiche, valida per il campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 2-2 e nel finale si sono scatenate tantissime proteste per alcuni episodi arbitrali. La squadra di Davide Nicola è stata protagonista di una grande partenza (0-2 all’intervallo), po la reazione della compagine di Allegri che ha pareggiato i conti con Bremer e Bonucci. Al termine dellaun episodio clamoroso: Milik sigla il vantaggio ma l’arbitro annulla per una posizione di fuorigioco di Bonucci. Il Var non valuta la posizione di Candreva che tiene tutti in gioco e lasi conclude 2-2. E’ arrivata una decisione da parte di un: 888 Sport ha deciso dire tutti i 143 utenti ...

GoalItalia : Caso Juventus-Salernitana: il VAR non aveva a disposizione le immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in o… - AIA_it : La nota dell'#AIA sull'episodio relativo alla partita Juventus-Salernitana. Leggi la news: - sportface2016 : +++#Juventus, #Arrivabene: '#Salernitana? Le immagini le abbiamo viste tutte, bisogna avere il coraggio di ammetter… - ennejuve : è vero che le altre grandi d'Europa hanno rose migliori della Juventus, ma ad Allegri non si chiede di battere il P… - mauro_jfp : La Salernitana perde col Lecce. D'altronde non si può sempre giocare contro la Juventus. -