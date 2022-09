Dodicenne colpita all’addome | calcio durante la lite tra due donne per una bolletta troppo alta

(Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato l’importo elevato delladella luce a provocare lanell’appartamento della zona collinare di Napolila quale una ragazzina di 12 anni è rimasta ferita. Madre e coinquilina, secondo quanto si è appreso, non sono parenti ma dividono la stessa abitazione. La somma della– della quale non è stata resa nota l’entità – ma comunqueha fatto sorgere la discussione accesa tra le due. La ragazza di 12 anni, figlia di una delle due, si è frapposta ed è statada un, forse in maniera fortuitala. I Carabinieri della stazione Vomero si sono attivati dopo la segnalazione del personale sanitario ...

