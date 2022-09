Col reddito di cittadinanza sono tornati i falsi invalidi: grillini, che imbarazzo (Di sabato 17 settembre 2022) Per esperienza conosco la difficoltà di gestire un'amministrazione con decine di milioni di "clienti". Fa sempre più rumore l'albero che cade, rispetto alla foresta che cresce. Quando si sente il fragore delle truffe si tende a dimenticare il silenzioso servizio di chi eroga prestazioni e garantisce diritti. Parlo dell'Inps e delle migliaia di funzionari che ogni giorno si spendono per un'Italia migliore. E parlo del reddito di cittadinanza (Rdc). Inutile nascondersi dietro un dito. Quando si legge che un membro del clan Casamonica era titolare del Rdc, si teme che qualcosa non abbia funzionato. L'elenco delle sorprese non è corto. Si va dalla signora intestataria di una settantina di auto di lusso, cui è stato erogato per mesi, al signore tunisino che dichiara di essere cittadino italiano per ottenerlo. C'è chi ha contato 22mila truffe nel solo primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Per esperienza conosco la difficoltà di gestire un'amministrazione con decine di milioni di "clienti". Fa sempre più rumore l'albero che cade, rispetto alla foresta che cresce. Quando si sente il fragore delle truffe si tende a dimenticare il silenzioso servizio di chi eroga prestazioni e garantisce diritti. Parlo dell'Inps e delle migliaia di funzionari che ogni giorno si spendono per un'Italia migliore. E parlo deldi(Rdc). Inutile nascondersi dietro un dito. Quando si legge che un membro del clan Casamonica era titolare del Rdc, si teme che qualcosa non abbia funzionato. L'elenco delle sorprese non è corto. Si va dalla signora intestataria di una settantina di auto di lusso, cui è stato erogato per mesi, al signore tunisino che dichiara di essere cittadino italiano per ottenerlo. C'è chi ha contato 22mila truffe nel solo primo ...

