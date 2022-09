Atalanta, Gasperini: «Roma sarà un test formidabile per noi» (Di sabato 17 settembre 2022) Il pre-partita. Nella conferenza stampa in vista del match di domenica 18 settembre all’Olimpico (ore 18) il tecnico nerazzurro fa il punto: «Dybala ha aggiunto una qualità straordinaria». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 settembre 2022) Il pre-partita. Nella conferenza stampa in vista del match di domenica 18 settembre all’Olimpico (ore 18) il tecnico nerazzurro fa il punto: «Dybala ha aggiunto una qualità straordinaria».

