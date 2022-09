(Di sabato 17 settembre 2022) Fra brevi ma forti temporali e ampie schiarite, prosegue nei comuni umbri al confine con le Marche, colpite dall'alluvione di giovedì notte, il lavoro per liberare soprattutto le strade da fango e ...

WilliamMancinel : @NonEvoluto Non dimenticare Pietralunga (PG) Umbria.. in tre ore sono caduti 30 cm di pioggia -

Il sindaco di, Mirko Ceci, ha riferito all'ANSA stamani checi sono più frazioni isolate. L'attenzione di tecnici è ora rivolta all'esame di alcune dighe a monte rispetto al paese. ...raccontano che una cosa del generesi era mai vista, più o meno la stessa cosa a Scheggia. Quello che è certo è che giovedì in tarda mattinata sull'Appennino umbro - marchigiano si ... A Pietralunga non ci sono più frazioni isolate - Umbria Fra brevi ma forti temporali e ampie schiarite, prosegue nei comuni umbri al confine con le Marche, colpite dall'alluvione di giovedì notte, il lavoro per liberare soprattutto le strade da fango e det ...Nelle zone dell’Umbria colpite dal nubifragio è solo devastazione . Almeno quaranta tra piccole e grandi frane, fango nelle strade, ...