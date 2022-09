Superlicenza Herta, Marko rinuncia ad averlo in AlphaTauri (Di venerdì 16 settembre 2022) Alla soluzione di una Superlicenza concessa dalla FIA ricorrendo alle cause di forza maggiore, finanche il padre di Colton Herta si è detto contrario nelle ultime settimane. La via percorsa da Red ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 16 settembre 2022) Alla soluzione di unaconcessa dalla FIA ricorrendo alle cause di forza maggiore, finanche il padre di Coltonsi è detto contrario nelle ultime settimane. La via percorsa da Red ...

matteopittaccio : Red Bull ha mollato la causa 'Herta-F1'. Per via dei limiti relativi alla Superlicenza il team anglo-austriaco non… - maliduck : @ayooitsaleee lawson non è affatto superiore a herta, bisogna tenere in considerazione la carriera totale, non solo… - ayooitsaleee : @maliduck se non sono soddisfatti li 'licenziassero' ?? li hanno scelti loro, poi comunque sia Herta non è chissà c… - maliduck : @badrnotbader sul discorso superlicenza okay, ma, a parer mio, non vedo attualmente un pilota di f2 pronto a fare i… - PaganoMattia : @RikiClob Herta non ha la superlicenza perché dovrebbe avere questa occasione? Le ultime stagioni in Indycar per lui sono state negative -