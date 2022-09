Sciopero mezzi pubblici 16 settembre | disagi in tutta Italia Tutte le modalità nelle città

cislromagna : Ancora nessun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro ne da parte del legislatore con speci… - wenopee : Stamattina esame, sciopero dei mezzi pubblici e diluvio, altro signore ? - Nicolet04458256 : RT @MediasetTgcom24: Mezzi pubblici, sciopero nazionale di 8 ore del trasporto locale #sciopero - IvanMeneghino : @Clickman18 @Larabrusi Oggi è in smart per lo sciopero dei mezzi. - MediasetTgcom24 : Mezzi pubblici, sciopero nazionale di 8 ore del trasporto locale #sciopero -

... e a Roma e Bologna tra le 8.30 e le 16.30 Disagi in vista venerdì 16 per gli utenti deipubblici nelle città: I sindacati dei trasporti hanno confermato lodel trasporto pubblico ...(aggiornamento di Davide Giancristofaro)treni oggi 8 settembre 2022/ Orari Trenitalia Trenord Italo: anche Frecce koE TRENI OGGI 16 SETTEMBRE, ORARI ATAC - ROMA ATM - MILANO ...Indetto per venerdì 16 settembre 2022 un nuovo sciopero dei mezzi di 8 ore, dalle 8.30 alle 16.30. Disagi attesi su tram, metro, bus e ferrovie regionali. È stato proclamato uno sciopero dei trasporti ...Al via lo sciopero nazionale di 8 ore nel trasporto pubblico locale, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro a seguito delle "violente e reiterate" aggressioni sui ...