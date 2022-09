iconanews : Rifiutato a Dipartimento accesso carte sequestrate a Trump - News24_it : Rifiutato a Dipartimento accesso carte sequestrate a Trump -

Agenzia ANSA

Vittoria per Donald Trump. La giudice federale Aileen Cannon ha respinto la richiesta deldi Giustizia di riavere accesso a 100 carte top secret sequestrate dall'Fbi a Donald Trump a Mar - a - Lago e ha nominato 'special master' un candidato suggerito dal team legale del ...'Distrutta base russa a Nova Kakhovka' - Ilper le comunicazioni strategiche delle ... ma l'interlocutore aveva. Le notizie dal fronte - Tornando al campo di battaglia, pesanti ... Rifiutato a Dipartimento accesso carte sequestrate a Trump Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Buongiorno. Non c’è ancora nessuna certezza sulla destinazione dei fondi che, secondo un rapporto dell’intelligence Usa, sarebbero partiti da Mosca per finanziare con almeno 300 milioni di dollari par ...