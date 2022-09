Ragazzo di 18 anni muore schiacciato da lastra di metallo | faceva stage scolastico

fanpage : Ancora un terribile incidente sul lavoro, ancora una volta è un ragazzo giovanissimo a perdere la vita. Aveva 18 an… - RaiNews : #Venezia, ragazzo di 18 anni muore sul lavoro: era in #stage scolastico - Agenzia_Ansa : Urla contro il principe Andrea durante la processione a Edimburgp, arrestato un ragazzo di 22 anni #ANSA - AngelaF2021_ : RT @PersempreNadia: Questo video è a dir poco eccezionale. Dopo averlo visto, chiedetevi cosa voi avreste risposto al posto dell'ultimo rag… - CinziaSally : RT @greygooseonice: Infatti, il bollettino si aggiorna A Noventa di Piave un ragazzo di 19 anni è morto schiacciato da un carico di metal… -

... come nel caso di unche per un paio di ore è rimasto aggrappato, in Contrada Cave, a un ... "Stanno dando un grande esempio, in strada ci sono anche ragazzini di 12 - 13, è commovente", ...Undi 18è rimasto schiacciato da una lastra di metallo all'interno di un'azienda di Noventa di Piave, nel Veneziano. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio. Il giovane, secondo le prime ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Al contrario con questo inverno demografico, dove andiamo L'Occidente è in decadenza su questo punto, scade un po'", conclude Bergoglio.