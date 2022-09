Napoli e Juventus a confronto, risultati e idee di gioco parallele (Di venerdì 16 settembre 2022) È nata, si è sviluppata e ora sta dando i suoi frutti. Parliamo dell’idea di gioco di Luciano Spalletti, che pian piano sta plasmando il Napoli a sua immagine e somiglianza. Il Napoli 2.0 ha iniziato col botto quest’anno, l’unica pecca l’1-1 in casa col Lecce. Ma una battuta d’arresto in mezzo ad altissime fluttuazioni può anche starci. E pensare che ad agosto arieggiava molto scetticismo intorno agli azzurri, con le partenze dei senatori Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, David Ospina e non solo, e con gli arrivi di profili meno blasonati. Non stiamo qui a richiamarli, li stiamo conoscendo bene partita dopo partita e li abbiamo visti euforici di mettere in pratica la loro idea di gioco mercoledì sera all’Ibrox Stadium contro il Glasgow Rangers (gara finita 0-3 per i partenopei, ndr). E se l’idea di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 settembre 2022) È nata, si è sviluppata e ora sta dando i suoi frutti. Parliamo dell’idea didi Luciano Spalletti, che pian piano sta plasmando ila sua immagine e somiglianza. Il2.0 ha iniziato col botto quest’anno, l’unica pecca l’1-1 in casa col Lecce. Ma una battuta d’arresto in mezzo ad altissime fluttuazioni può anche starci. E pensare che ad agosto arieggiava molto scetticismo intorno agli azzurri, con le partenze dei senatori Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, David Ospina e non solo, e con gli arrivi di profili meno blasonati. Non stiamo qui a richiamarli, li stiamo conoscendo bene partita dopo partita e li abbiamo visti euforici di mettere in pratica la loro idea dimercoledì sera all’Ibrox Stadium contro il Glasgow Rangers (gara finita 0-3 per i partenopei, ndr). E se l’idea di ...

