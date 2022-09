Morgan e i problemi di salute. L’annuncio che ha sconvolto i fan, ha dovuto annullare tutto (Di venerdì 16 settembre 2022) Morgan ha dovuto annullare alcuni appuntamenti del tour in programma a causa delle sue condizioni di salute che al momento non sono delle migliori. L’annuncio ufficiale ai fan ha fatto preoccupare tutti. Di Morgan non si finisce mai di parlare, una delle ultime polemiche legate al cantante è stata quella che lo ha visto intervenire nel programma elettorale di Giorgia Meloni, quando ha consigliato al Presidente di Fratelli d’Italia di fare attenzione a come usava i vocaboli. Giorgia Meloni ha ribattuto però specificando che il cantautore avrebbe comunicato attraverso sms con lei consigliandole di fare attenzione al linguaggio nel programma, ma sembra da quanto riportato dalla politica che le sue dichiarazioni siano state gonfiate, lasciando intendere che a scrivere ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 settembre 2022)haalcuni appuntamenti del tour in programma a causa delle sue condizioni diche al momento non sono delle migliori.ufficiale ai fan ha fatto preoccupare tutti. Dinon si finisce mai di parlare, una delle ultime polemiche legate al cantante è stata quella che lo ha visto intervenire nel programma elettorale di Giorgia Meloni, quando ha consigliato al Presidente di Fratelli d’Italia di fare attenzione a come usava i vocaboli. Giorgia Meloni ha ribattuto però specificando che il cantautore avrebbe comunicato attraverso sms con lei consigliandole di fare attenzione al linguaggio nel programma, ma sembra da quanto riportato dalla politica che le sue dichiarazioni siano state gonfiate, lasciando intendere che a scrivere ...

