MAD Messa a disposizione Supplenze 2022 23 | i modelli delle domande

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 settembre 2022) La domanda di(MAD) rappresenta uno dei canali più semplici per ottenere un incarico di supplenza presso una scuola. Si tratta di un’istanza informale che deve essere inviata direttamente alle scuole: tramite la MAD, l’aspirante supplente propone la propria candidatura, specificando il ruolo che intende ricoprire. Leggi anche: Concorso ENAC, assunzioni a tempo indeterminato: come candidarsie domanda MAD Per poter presentare la domanda dibisogna essere in possesso dei requisiti minimi per l’insegnamento, ovvero la laurea (magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento), oppure il diploma con accesso a una classe di concorso per insegnare negli Istituti Tecnici Professionali (ITP). Secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione tramite la ...