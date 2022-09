Lotta, Mondiali 2022: Frank Chamizo in finale per il bronzo nei 74 kg, eliminati Aron Caneva e Simone Iannattoni (Di venerdì 16 settembre 2022) Ancora rimandato l’appuntamento con la prima medaglia per l’Italia al termine della settima giornata dei Campionati Mondiali di Lotta 2022, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) fino a domenica 18 settembre. Frank Chamizo è stato sconfitto in semifinale dallo slovacco Tajmuraz Salkazanov per 0-3 e domani disputerà la finale per il bronzo nella categoria 74 kg contro un avversario che uscirà dal tabellone di ripescaggio. Fuori dai giochi per il podio invece gli altri due azzurri impegnati oggi, con Aron Caneva eliminato ai recuperi dal portoricano Ethan Ramos nei -86 kg e con Ignazio Sanfilippo uscito di scena agli ottavi nei -92 kg per mano del turco Feyzullah Akturk. In serata sono stati ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Ancora rimandato l’appuntamento con la prima medaglia per l’Italia al termine della settima giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) fino a domenica 18 settembre.è stato sconfitto in semidallo slovacco Tajmuraz Salkazanov per 0-3 e domani disputerà laper ilnella categoria 74 kg contro un avversario che uscirà dal tabellone di ripescaggio. Fuori dai giochi per il podio invece gli altri due azzurri impegnati oggi, coneliminato ai recuperi dal portoricano Ethan Ramos nei -86 kg e con Ignazio Sanfilippo uscito di scena agli ottavi nei -92 kg per mano del turco Feyzullah Akturk. In serata sono stati ...

sportface2016 : #Lotta, Frank #Chamizo approda in semifinale ai Mondiali di Belgrado - FijlkamOfficial : Chamizo in finale per il bronzo nei 74 kg ai Mondiali di Belgrado. La differita su Rai Sport - ematr_86 : Frank Chamizo è ai quarti di finale, Mondiali di Belgrado #Lotta #Italvolley @FijlkamOfficial - cryocri : @RaiSport cessi dimmerda non solo non fate vedere i mondiali di ritmica quando c’è un’italiana che lotta per le med… - forza_lotta : @RijkST8 È uno dei migliori della generazione che per due volte non si è qualificata ai Mondiali -