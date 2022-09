LIVE MotoGP, GP Aragon 2022 in DIRETTA: comincia la FP2, Ducati contro Quartararo sul passo gara (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 Marc Marquez risparmia energie per il prosieguo del weekend e torna ai box dopo due soli giri lanciati, mentre Aleix Espargarò cade con l’Aprilia alla staccata di curva 14. Nessuna conseguenza di rilievo per il catalano. 14.19 Viñales fa un bel balzo avanti con l’Aprilia ed è leggermente più veloce di Bagnaia, ma si vede cancellare il tempo causa track limits. 2° Quartararo a 20 millesimi da Pecco. 14.17 Tempi subito molto più veloci di stamattina, con Bagnaia che si porta al comando in 1’47?853 subito davanti a Marini e ad un ottimo Marc Marquez. 5° Quartararo in 1’48?1. 14.15 Di Giannantonio è il più veloce al termine del primo giro in 1’48?8 davanti a Marini, Zarco, Martin e Marquez. 9° Quartararo. 14.14 In corso il primo giro lanciato della sessione. ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 Marc Marquez risparmia energie per il prosieguo del weekend e torna ai box dopo due soli giri lanciati, mentre Aleix Espargarò cade con l’Aprilia alla staccata di curva 14. Nessuna conseguenza di rilievo per il catalano. 14.19 Viñales fa un bel balzo avanti con l’Aprilia ed è leggermente più veloce di Bagnaia, ma si vede cancellare il tempo causa track limits. 2°a 20 millesimi da Pecco. 14.17 Tempi subito molto più veloci di stamattina, con Bagnaia che si porta al comando in 1’47?853 subito davanti a Marini e ad un ottimo Marc Marquez. 5°in 1’48?1. 14.15 Di Giannantonio è il più veloce al termine del primo giro in 1’48?8 davanti a Marini, Zarco, Martin e Marquez. 9°. 14.14 In corso il primo giro lanciato della sessione. ...

SkySportMotoGP : Motorland, le prime prove libere di MotoGP LIVE alle 9.55 su Sky Sport MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - dianatamantini : LIVE MOTOGP - Aleix Espargaro in evidenza nelle prime libere ad Aragon. Si confermerà? La diretta delle FP2 MotoGP,… - corsedimoto : LIVE MOTOGP - Aleix Espargaro in evidenza nelle prime libere ad Aragon. Si confermerà? La diretta delle FP2 MotoGP,… - SkySportMotoGP : GP Aragon, si torna in pista: seconde prove libere LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208) - Misterhelmet : Poi dite che non vi regalo mai niente! Orari MotoGP Aragon e occhio alle Live di Misterhelmet! #misterhelmet… -