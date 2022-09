(Di venerdì 16 settembre 2022) Non passa giorno che non ci sia una dichiarazione di un grande attaccante del passato su: oggi è Beppe Savoldi – indimenticato puntero luminoso azzurro degli anni ‘70 – che lo paragona a Cavani. È questa la grandezza di questo ventunenne talento georgiano: nella sua ancora non compiuta indeterminatezza tattica genera paragoni anche profondamente dissimili perché il suo talento è grezzo ma finissimo esi sottrae ad un paragone; perché è forte in lui lo stigma della classe autentica. Prendiamo la partita di Glasgow: Spalletti in conferenza stampa lo ha bacchettato perché un paio di volte Kvara ha preferito concludere a rete quando la soluzione migliore sarebbe stata quella di crossare e servire un suo compagno di squadra meglio piazzato… Ma il nostro quando vede spazio davanti a sé – oppure un pezzettino di porta; perché Kvara ...

MCriscitiello : Brighton-De Zerbi, incontro previsto inizio settimana. Ottimismo sulla trattativa. La squadra piace al Mister anche… - napolista : Il nuovo gioco è: a chi somiglia Kvaratskhelia? A nessuno, è fortissimo e fategli tirare i rigori Si susseguono i… - Treccani : RT @pordenonelegge: Inizia con un gioco l'incontro con Valeria della Valle e Giuseppe Patota. Bisogna capire a cosa corrisponde la definiz… - pordenonelegge : Inizia con un gioco l'incontro con Valeria della Valle e Giuseppe Patota. Bisogna capire a cosa corrisponde la def… - justaslave15 : RT @DeaSweetLuna: Un nuovo gioco. Fai partire il video poi fai uno screenshot. Ora, apri verse, e invia l'importo. (Findom, femdom, pay… -

Multiplayer.it

Insieme a loro, sui rettangoli didi ogni latitudine, hai riscritto pagine della storia del ...del 2019 ha rappresentato il bello e il brutto dello sport per chi voleva vederti trionfare di,...Guardandoli, è immediata la conferma: l'Ucraina è solo il tavolo dascelto per ristabilire ... E' un segno sulla carta, quello tracciato, unconfine fra due universi. La spaccatura " che per ... Plasma: trailer annuncia il nuovo gioco dagli autori di Poly Bridge e Kingdom The Sims 4 diventerà gratuito, ma quando Electronic Arts svela tutti i dettagli per poter apprezzare il suo titolo ed annuncia una sorpresa!Microids e Taito presentano Operation Wolf Returns: First Mission | Torna un grande classico del genere rail shooter.