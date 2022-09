Dl aiuti: Serracchiani (Pd), 'soddisfatti per misure Terzo settore come avevamo chiesto' (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti per le misure previste dal governo a sostegno del Terzo settore così come avevamo richiesto. Il suo ruolo è stato fondamentale nell'affrontare le gravi crisi che si sono abbattute in questi anni sul nostro Paese ed era doveroso per noi aiutare, rispetto all'eccezionale aumento della spesa energetica, la vasta rete di enti e associazioni che svolgono un servizio così prezioso ed indispensabile". Lo dice Debora Serracchiani. "Soddisfazione anche per lo stop alla fuga delle imprese, l'approvazione della norma “antidelocalizzazione”, giustamente attesa dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, per mettere un freno ad atteggiamenti inaccettabili tenuti da alcune aziende e difendere il lavoro e gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set (Adnkronos) - "Siamoper lepreviste dal governo a sostegno delcosìri. Il suo ruolo è stato fondamentale nell'affrontare le gravi crisi che si sono abbattute in questi anni sul nostro Paese ed era doveroso per noi aiutare, rispetto all'eccezionale aumento della spesa energetica, la vasta rete di enti e associazioni che svolgono un servizio così prezioso ed indispensabile". Lo dice Debora. "Soddisfazione anche per lo stop alla fuga delle imprese, l'approvazione della norma “antidelocalizzazione”, giustamente attesa dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, per mettere un freno ad atteggiamenti inaccettabili tenuti da alcune aziende e difendere il lavoro e gli ...

