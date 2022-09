Al via la Festa dell’Unità a Frattamaggiore (Di venerdì 16 settembre 2022) È con un confronto tra Elly Shlein, vice presidente dell’Emilia Romagna, e Marco Sarracino, Candidato del Partito democratico Capolista alla camera dei deputati in Campania che ha avuto inizio la Festa dell’Unità a Frattamaggiore. Una quattro giorni fortemente voluta dal sindaco Marco Antonio Del Prete e dal Circolo del Pd locale che da ieri fino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 settembre 2022) È con un confronto tra Elly Shlein, vice presidente dell’Emilia Romagna, e Marco Sarracino, Candidato del Partito democratico Capolista alla camera dei deputati in Campania che ha avuto inizio la. Una quattro giorni fortemente voluta dal sindaco Marco Antonio Del Prete e dal Circolo del Pd locale che da ieri fino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

petergomezblog : Scarpinato alla Festa del Fatto: “Il carcere in Italia non sarà mai civile fino a quando i colletti bianchi condann… - petergomezblog : Festa del Fatto, Scarpinato (M5s): “Si normalizzano fascismo e mafia. È una situazione drammatica. La Costituzione… - fattoquotidiano : #FestaFatto al via l'ultima giornata della rassegna, ancora tanti incontri, dibattiti e ospiti. Vi aspettiamo Il p… - ViviCastellanaG : Scuole dell'infanzia ''Via Putignano'' e ''De Bellis'' - Festa dell'accoglienza - alesframe : Ma sticazzi della festa. Due pizzette, patatine e via #ilparadisodellesignore -