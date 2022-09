Vietati cellulari nei licei di Montepulciano anche ai prof (Di giovedì 15 settembre 2022) Studenti e docenti dei licei Poliziani di Montepulciano (Siena) non potranno utilizzare i cellulari in classe. All'ingresso, i dispositivi dovranno essere messi in un contenitore spenti e potranno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Studenti e docenti deiPoliziani di(Siena) non potranno utilizzare iin classe. All'ingresso, i dispositivi dovranno essere messi in un contenitore spenti e potranno ...

RaiNews : Bologna, cellulari vietati in classe in un liceo: 'Gli alunni devono guardarsi in faccia e relazionarsi tra loro' - zazoomblog : Siena cellulari vietati anche ai professori: non possono essere usati in classe - #Siena #cellulari #vietati… - Alfonso0070 : RT @RaiNews: Bologna, cellulari vietati in classe in un liceo: 'Gli alunni devono guardarsi in faccia e relazionarsi tra loro' https://t.co… - Nazione_Siena : Siena, cellulari vietati anche ai professori: non possono essere usati in classe - TecnicaScuola : Cellulari a scuola, DS di Faenza: “Vietati da sei anni. Non perquisiamo, se uno studente dice di averlo dimenticato… -