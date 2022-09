Stranger Things 5 sarà un bagno di sangue (Di giovedì 15 settembre 2022) Tutte le cose belle devono finire e, a differenza di molti grandi show che si sono protratti oltre il dovuto (tipo Il Trono di Spade), sembra che Stranger Things stia per staccare la spina al momento giusto. La quinta stagione, che è già stata annunciata come l'ultima dello show, si preannuncia come la conclusione della più grande serie di Netflix. Ecco quale importante novità si è aggiunta rispetto a quanto avevamo già considerato certo. Maya Hawke: "moriranno delle persone" nell'ultima stagione Stranger Things non sembra Il Trono di Spade ma è possibile che si voglia alzare il più possibile la tensione nell'ultima stagione, per renderla esplosiva. E cosa funzionerebbe meglio di un'ecatombe dei nostri personaggi preferiti? Considerato come hanno già inscenato la morte di Hopper potremmo aspettarci di tutto. E le ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 15 settembre 2022) Tutte le cose belle devono finire e, a differenza di molti grandi show che si sono protratti oltre il dovuto (tipo Il Trono di Spade), sembra chestia per staccare la spina al momento giusto. La quinta stagione, che è già stata annunciata come l'ultima dello show, si preannuncia come la conclusione della più grande serie di Netflix. Ecco quale importante novità si è aggiunta rispetto a quanto avevamo già considerato certo. Maya Hawke: "moriranno delle persone" nell'ultima stagionenon sembra Il Trono di Spade ma è possibile che si voglia alzare il più possibile la tensione nell'ultima stagione, per renderla esplosiva. E cosa funzionerebbe meglio di un'ecatombe dei nostri personaggi preferiti? Considerato come hanno già inscenato la morte di Hopper potremmo aspettarci di tutto. E le ...

