SerD L'Aquila, in aumento le dipendenze soprattutto negli adolescenti (Di giovedì 15 settembre 2022) L'Aquila - Droga in crescita, alcol stabile, gioco d'azzardo in lieve calo a causa della pandemia: è questa, in sintesi, la 'fotografia' scattata dal Ser.D. (Servizio dipendenze) di L'Aquila per il 2021. Gli utenti seguiti dagli operatori del Servizio sono stati, nello scorso anno, 705 (nel 2020 erano 682), di cui 261 per problemi di alcol, 406 per droga e 38 per gioco d'azzardo. Nel 2021, inoltre, i nuovi utenti sono stati 135, di cui 66 per alcol, 56 per droga e 10 per gioco (in aumento rispetto all'anno precedente). Dall'analisi del Ser.D emerge che per il consumo di stupefacenti non esiste più l'assuntore di una sola sostanza, 'sostituita' ormai da un mix di droghe, anche in associazione con comportamenti dipendenti. I pazienti consumatori di oppiacei sono risultati quelli più numerosi, seguiti a ruota dagli ...

