Roberto Benigni sbarca su Paramount+: ecco i dettagli (Di giovedì 15 settembre 2022) Roberto Benigni è uno dei volti più iconici della televisione italiana. È stato il suo incredibile talento a renderlo celebre. Ha avuto modo di prendere parte a film di grande spessore come Non ci resta che piangere e La vita è bella. In realtà, però, oltre che al cinema, si è dedicato moltissimo anche al teatro. Le sue letture dei canti de La Divina Commedia sono diventati leggendari. Finalmente, dopo otto anni di assenza, ha deciso di tornare in scena tramite la piattaforma Paramount+. Potrebbe interessarti: Paramount+ arriva in Italia: tante sorprese durante la presentazione Paramount+, un ritorno d’eccezione: Roberto Benigni arriva sulla piattaforma A partire da oggi, Paramount+ sarà disponibile in Italia. Promette contenuti adatti a tutte ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 15 settembre 2022)è uno dei volti più iconici della televisione italiana. È stato il suo incredibile talento a renderlo celebre. Ha avuto modo di prendere parte a film di grande spessore come Non ci resta che piangere e La vita è bella. In realtà, però, oltre che al cinema, si è dedicato moltissimo anche al teatro. Le sue letture dei canti de La Divina Commedia sono diventati leggendari. Finalmente, dopo otto anni di assenza, ha deciso di tornare in scena tramite la piattaforma. Potrebbe interessarti:arriva in Italia: tante sorprese durante la presentazione, un ritorno d’eccezione:arriva sulla piattaforma A partire da oggi,sarà disponibile in Italia. Promette contenuti adatti a tutte ...

tuttopuntotv : Roberto Benigni sbarca su Paramount+: ecco i dettagli #Paramount+ #RobertoBenigni - DSarrp : RT @LaElg: Quando uno ride, vedi un po' la sua anima. E poi quando si ride ci si muove, ci si scuote, come un albero, e si lascia per terra… - CinecittaNews : Sly Stallone, Verdone e Benigni per Paramount+ Nel catalogo della piattaforma 'Francesco il cantico', in cui Robe… - arey_perez : RT @cinemaincolors: 'La Vida es Bella' (Roberto Benigni, 1997) - ParamountPlusIT : Presentato ora #IlCanticoDeiCantici di Roberto Benigni! #RobertoBenigni Quanto ci farà innamorare? ??#ParamountPlusIT -