Ranking Uefa aggiornato a giovedì 15 settembre 2022 dopo Roma | Lazio e Fiorentina

Il Ranking Uefa per nazioni aggiornato a giovedì 15 settembre 2022, al termine della seconda settimana di coppe europee. Giornata di Champions, Europa e Conference League in chiaroscuro per le italiane: vittorie di Inter, Milan, Napoli e Roma, sconfitte per Juventus, Lazio e Fiorentina. Il Ranking Uefa aggiornato al 15 settembre 2022 England 91.570 Spain 81.998 Germany 70.106 Italy 64.069 France 52.331 Netherlands 50.900 Portugal 49.049 Scotland 35.800 Belgium 33.200 Austria 32.000

