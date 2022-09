Ragazzo cardiopatico muore in gita, pm chiede 8 mesi per la prof (Di giovedì 15 settembre 2022) Accusò un malore mentre stava salendo i 40 gradini che portano alla sala civica del Comune di Villanuova sul Clisi, nel Bresciano, e morì a 13 anni in gita scolastica, la mattina dell'11 aprile 2014. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Accusò un malore mentre stava salendo i 40 gradini che portano alla sala civica del Comune di Villanuova sul Clisi, nel Bresciano, e morì a 13 anni inscolastica, la mattina dell'11 aprile 2014. ...

MilaSpicola : RT @Alfonsi76685577: Tristissima vicenda, alla morte di un ragazzo non ci si rassegna, ma spiega anche perché sempre meno insegnanti diano… - Alfonsi76685577 : Tristissima vicenda, alla morte di un ragazzo non ci si rassegna, ma spiega anche perché sempre meno insegnanti dia… - iconanews : Ragazzo cardiopatico muore in gita, pm chiede 8 mesi per la prof - Affaritaliani : Ragazzo cardiopatico muore in gita Il pm chiede 8 mesi per la professoressa - agostinomela : L'insegnante avrebbe dovuto vigilare. Mah. -