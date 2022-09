Momenti di caos a Termini per l’annuncio dall’altoparlante: ‘Si prega di evacuare la stazione’ (Di giovedì 15 settembre 2022) Paura alla Stazione Termini per un principio di incendio. Erano le 16 di oggi, 15 settembre, quando è scattato l’allarme. In modo automatico gli altoparlanti hanno diffuso la notizia di un incendio e invitavano i passeggeri a evacuare la stazione. Un annuncio che ha creato il panico in stazione. Leggi anche: Paura a Roma, ‘inferno’ di fuoco nel palazzo: persone restano intrappolate negli appartamenti (FOTO) I Vigili del fuoco sono arrivati in breve I Vigili del Fuoco sono accorsi e in breve hanno individuato l’origine del fumo che si stava sprigionando creando paura tra i presenti. Tutto aveva avuto origine da una matassa di cavi elettrici che si trovavano in un magazzino poggiati su un carrello. I soccorritori hanno individuato la causa Pare che quel materiale si sia surriscaldato provocando una nuvola di fumo che ha creato Momenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 settembre 2022) Paura alla Stazioneper un principio di incendio. Erano le 16 di oggi, 15 settembre, quando è scattato l’allarme. In modo automatico gli altoparlanti hanno diffuso la notizia di un incendio e invitavano i passeggeri ala stazione. Un annuncio che ha creato il panico in stazione. Leggi anche: Paura a Roma, ‘inferno’ di fuoco nel palazzo: persone restano intrappolate negli appartamenti (FOTO) I Vigili del fuoco sono arrivati in breve I Vigili del Fuoco sono accorsi e in breve hanno individuato l’origine del fumo che si stava sprigionando creando paura tra i presenti. Tutto aveva avuto origine da una matassa di cavi elettrici che si trovavano in un magazzino poggiati su un carrello. I soccorritori hanno individuato la causa Pare che quel materiale si sia surriscaldato provocando una nuvola di fumo che ha creato...

