(Di giovedì 15 settembre 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato giudice dellail professorD', in sostituzione del professor Giuliano Amato, che cessa dalle sue ...

News24_it : Mattarella nomina Marco D'Alberti alla Corte Costituzionale - iconanews : Mattarella nomina Marco D'Alberti alla Corte Costituzionale - Parlamenteide : Ore 09:46 - Consulta: #Mattarella nomina D'Alberti giudice - EraldoFR : Sergio Mattarella ha nominato Giudice della Corte Costituzionale il Professor Marco D’Alberti, in sostituzione del… - askanews_ita : #Mattarella nomina Marco D’Alberti giudice della Corte costituzionale #Consulta #CorteCostituzionale -

Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha nominato giudice della Corte Costituzionale il professor Marco D'Alberti, in ... Il decreto diè stato controfirmato dal Presidente del ...Il presidente della Repubblica, Sergio, con decreto in data odierna, ha nominato giudice della Corte costituzionale, ai sensi ... Delladel nuovo giudice costituzionale il Capo dello ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato giudice della Corte Costituzionale il professor Marco D'Alberti, in sostituzione del professor Giuliano Amato, che cessa dalle sue funzio ...Professore emerito di Diritto amministrativo alla Sapienza, è considerato un giurista molto vicino a Sabino Cassese. Soprattutto è stato il consigliere giuridico della presidenza del Consiglio di Mari ...