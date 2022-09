Juventus, Gazzetta: “Allegri non molla vuole ancora il bianconero” (Di giovedì 15 settembre 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, Allegri con le sue parole vuole davvero tenersi stretta la Juventus, ma non basta più parlare. “Sereno Dal canto suo, il tecnico livornese si dice tranquillo. «Se posso dare ancora la mia impronta? Certo che sì. Non mi sento assolutamente a rischio – risponde col sorriso -. Nel calcio ci sono momenti di difficoltà, bisogna solo lavorare e lo stiamo facendo bene. In carriera non mi era mai capitato di perdere due partite di fila in Champions. Dobbiamo accettarlo, stare zitti e lavorare». Max riconosce, però, che la Juve vista con il Benfica non è stata accettabile. «Prestazione sotto le attese, quando loro hanno segnato il secondo gol la partita è finita. Il Benfica poteva pure fare il 3-1 e il 4-1, ma nel finale quasi ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 15 settembre 2022)- Come riporta lacon le sue paroledavvero tenersi stretta la, ma non basta più parlare. “Sereno Dal canto suo, il tecnico livornese si dice tranquillo. «Se posso darela mia impronta? Certo che sì. Non mi sento assolutamente a rischio – risponde col sorriso -. Nel calcio ci sono momenti di difficoltà, bisogna solo lavorare e lo stiamo facendo bene. In carriera non mi era mai capitato di perdere due partite di fila in Champions. Dobbiamo accettarlo, stare zitti e lavorare». Max riconosce, però, che la Juve vista con il Benfica non è stata accettabile. «Prestazione sotto le attese, quando loro hanno segnato il secondo gol la partita è finita. Il Benfica poteva pure fare il 3-1 e il 4-1, ma nel finale quasi ...

