Juventus | Allegri | “Non mi sento a rischio esonero”

Juventus Allegri- La Juventus è ritornata subito a lavorare alla Continassa, dopo la riprorevole gara messa in scena contro il Benfica, persa 2-1. Periodo molto buio in casa Bianconera, dove la Juventus ieri sera, ha trovato l'ennesima sconfitta, la seconda in Champions che allontana la possibilità di qualificazione agli ottavi. Messo sul banco degli imputati l'allenatore della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, che ha parlato ai microfoni di Prime Video: Sulla prestazione: "Difficile da spiegare, possiamo solo dire che dopo il 2-1 la partita è praticamente finita. Loro hanno avuto le occasioni per fare il terzo o il quarto gol, anche noi abbiamo avuto un'occasione nel finale ma non avrebbe cambiato il nostro giudizio. Il rigore alla fine del primo tempo ci ha tagliato le gambe. È inutile dare ..."

