Jessica Selassié | lo scatto osé che infiamma il web | L’ex gieffina in Senza veli

Leggi su topicnews

(Di giovedì 15 settembre 2022)si mostra in gran forma sui social con unohot che fa impazzire i suoi fan. La vincitrice del Gfvip 6 in versione osé.Haile Selassie?-fonte webHailealza la temperatura sui social, che si fa decisamente più bollente. La vincitrice del GfVip 6, infatti, regala ai propri fan unoosé che la mostra in tutto il suo splendore, e soprattutto, in forma smagliante. La principessa, la maggiore delle tre sorelle, ha scritto un commento a riporto dellopostato sul suo profilo Instagram: «Bettering myself».in versioneUn, quello di ...