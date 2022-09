Draghi stoppa la deroga al tetto stipendi | dietrofront tra le polemiche

(Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo poco più di 24 ore torna ildi 240mila euro agliper i manager pubblici. Il "forte disappunto" manifestato da Mariodopo l'ok del Senato allaper le figure apicali di forze dell'ordine, organismi militari e Pa, si tramuta prontamente in un emendamento soppressivo dell'articolo 41 bis del decreto aiuti che contiene la novità. L'inquilino di palazzo Chigi - dopo essere andato su tutte le furie, raccontano i suoi - prende in mano l'iniziativa e decide di intervenire "immediatamente" per abrogare la norma. Mentre i partiti si affrettano a rimpallarsi le responsabilità il premier sente Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica condivide "l'inopportunità" della scelta fatta dal Parlamento, visto anche il momento di difficoltà che vivono famiglie e imprese a causa degli aumenti legati ...

