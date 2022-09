Boom dimissioni e un milione di contratti in più, i numeri del lavoro (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – C’è un Boom di dimissioni ma ci sono anche un milione di contratti in più. I numeri sul mercato del lavoro vanno letti con attenzione per superare l’apparente contraddizione di due trend che invece possono essere complementari. Li evidenzia l’Inps nel rapporto dell’Osservatorio sul precariato, analizzando le cessazioni dei contratti a tempo indeterminato nel primo semestre dell’anno con riferimento alla causa di cessazione. Il primo fattore da considerare sono gli effetti dell’uscita dalla pandemia. Nel primo semestre 2022 i flussi nel mercato del lavoro (assunzioni, trasformazioni, cessazioni) hanno completato la ripresa dei livelli pre-pandemici, compromessi nel biennio 2020-2021 dall’emergenza sanitaria con le connesse chiusure e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – C’è undima ci sono anche undiin più. Isul mercato delvanno letti con attenzione per superare l’apparente contraddizione di due trend che invece possono essere complementari. Li evidenzia l’Inps nel rapporto dell’Osservatorio sul precariato, analizzando le cessazioni deia tempo indeterminato nel primo semestre dell’anno con riferimento alla causa di cessazione. Il primo fattore da considerare sono gli effetti dell’uscita dalla pandemia. Nel primo semestre 2022 i flussi nel mercato del(assunzioni, trasformazioni, cessazioni) hanno completato la ripresa dei livelli pre-pandemici, compromessi nel biennio 2020-2021 dall’emergenza sanitaria con le connesse chiusure e ...

marcoleofrigio : Lavoro, è boom di dimissioni. Inps: in sei mesi oltre 1 milione (+31,7%) @sole24ore - telodogratis : Boom dimissioni e un milione di contratti in più, i numeri del lavoro - bizcommunityit : Lavoro, è boom di dimissioni. Inps: in sei mesi oltre 1 milione (+31,7%) - News24_it : Boom dimissioni e un milione di contratti in più, i numeri del lavoro - ledicoladelsud : Boom dimissioni e un milione di contratti in più, i numeri del lavoro -