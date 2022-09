Anna Tatangelo, purtroppo siamo ai titoli di coda: alla fine è successo davvero (Di giovedì 15 settembre 2022) Ancora una volta si parla di lei, della bellissima cantante di Sora. Pare che questa volta non ci sia più nulla da fare e che le cose abbiano preso una brutta piega. Ma che cosa è successo? Durante quest’ultima estate, Anna Tatangelo si è mostrata in tutta la sua bellezza. Indossando bikini alla moda e rilassandosi sotto il sole, la donna è stata molto spesso protagonista di numerosi articoli di cronaca rosa. A quanto pare però la sua non è stata un’estate da single in quanto al suo fianco c’era proprio lui, Livio Cori. Più di una volta infatti i paparazzi sono riusciti ad immortalare la coppia nel momento in cui si stavano scambiando dei teneri baci. È stata questa la prima relazione per la cantante di Sora dopo aver chiuso definitivamente la sua storia con Gigi D’Alessio. purtroppo ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 15 settembre 2022) Ancora una volta si parla di lei, della bellissima cantante di Sora. Pare che questa volta non ci sia più nulla da fare e che le cose abbiano preso una brutta piega. Ma che cosa è? Durante quest’ultima estate,si è mostrata in tutta la sua bellezza. Indossando bikinimoda e rilassandosi sotto il sole, la donna è stata molto spesso protagonista di numerosi articoli di cronaca rosa. A quanto pare però la sua non è stata un’estate da single in quanto al suo fianco c’era proprio lui, Livio Cori. Più di una volta infatti i paparazzi sono riusciti ad immortalare la coppia nel momento in cui si stavano scambiando dei teneri baci. È stata questa la prima relazione per la cantante di Sora dopo aver chiuso definitivamente la sua storia con Gigi D’Alessio....

