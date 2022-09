Anche se è amore non si vede: trama e cast (Di giovedì 15 settembre 2022) Anche se è amore non si vede è una commedia che vede, tra i protagonisti, Ambra Angiolini e il duo Ficarra/Picone. Ecco la trama e il cast completo. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 15 settembre 2022)se ènon siè una commedia che, tra i protagonisti, Ambra Angiolini e il duo Ficarra/Picone. Ecco lae ilcompleto. su Donne Magazine.

1ML0R3_ : @DVNKIRK94 amore ti capisco benissimo perché a me succedeva quasi ogni giorno specialmente l’ultimo anno che ero pr… - sujismybae : @thavalentinax2 amore mio... ti voglio bene anche io ???? - thavalentinax2 : @sujismybae Amore non è facile sicuramente ma già tutto quello che hai fatto denota grande forza e sicuramente taaa… - twilyrk : @Maramaiunagioia Mm amore tossico così non so proprio l endgame dove sia , oltre alle cose che dice che per sentito… - CallMePistogol : @EnzoPapp993 @MaryMDD9 anche io l'ho sempre sostenuto e difeso. Ma ormai bisogna ammettere che è diventato vittima… -