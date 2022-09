13enne morto nel Napoletano, i fratelli indagati: “Noi estranei ai fatti” (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Finalmente capiranno che non c’entriamo nulla in questa dolorosa vicenda”. A parlare, attraverso il loro legale, l’avvocato Salvatore Esposito, sono i tre fratelli, due maggiorenni e una minorenne, accusati dai magistrati della Procura di Torre Annunziata di istigazione al suicidio nell’ambito delle indagini sulla morte del 13enne di Gragnano che, lo scorso primo settembre, è precipitato nel vuoto dalla sua abitazione. Oggi gli inquirenti hanno disposto il sequestro dei cellulari dei sei ragazzi indagati una decisione che, sottolinea l’avvocato Esposito, i miei clienti hanno accolto con sollievo”. “I militari – prosegue Esposito – hanno anche eseguito una perquisizione nell’abitazione della famiglia che – evidenzia il legale – ha dato esito negativo”. “I tre ragazzi che assisto – spiega ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Finalmente capiranno che non c’entriamo nulla in questa dolorosa vicenda”. A parlare, attraverso il loro legale, l’avvocato Salvatore Esposito, sono i tre, due maggiorenni e una minorenne, accusati dai magistrati della Procura di Torre Annunziata di istigazione al suicidio nell’ambito delle indagini sulla morte deldi Gragnano che, lo scorso primo settembre, è precipitato nel vuoto dalla sua abitazione. Oggi gli inquirenti hanno disposto il sequestro dei cellulari dei sei ragazziuna decisione che, sottolinea l’avvocato Esposito, i miei clienti hanno accolto con sollievo”. “I militari – prosegue Esposito – hanno anche eseguito una perquisizione nell’abitazione della famiglia che – evidenzia il legale – ha dato esito negativo”. “I tre ragazzi che assisto – spiega ...

