VIRTUS VERONA-PORDENONE 0-2 | MISTER DI CARLO E MAGNAGHI IN SALA STAMPA

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Successo neroverde sul campo dellanel turno infrasettimanale valevole per la terza giornata di campionato. Ecco le parole nel post gara diDie Simone, autore del secondo gol nella ripresa dopo il vantaggio di Candellone. Powered by WPeMatico

teoocchiuto : Oltre alla Champions, ieri si è giocata la 3ª giornata del #gironeA di @LegaProOfficial. Si ferma l’unica a puntegg… - NotiziarioC : Virtus Verona, Fresco: «Pordenone squadra di picchiatori» - DiMarzio : Il @PordenoneCalcio vince con la #VirtusVerona e si porta al primo posto in classifica: rivivi i gol della partita… - JM09122 : RT @PordenoneCalcio: ??? POST GARA Le parole di mister Di Carlo e Simone Magnaghi, autore del secondo gol nella ripresa dopo il vantaggio d… - TgrRaiFVG : Pordenone sbanca Verona e si gode il primo posto in classifica Un gol di Candellone alla fine del primo tempo e uno… -

... Hosea Kisorio Kimeli, keniano tesserato per l'AtleticaLucca, due volte vincitore della ... Non mancheranno neanche i giovani come l'azzurrino Marco Fontana Granotto (Atletica Insieme) ...Sarà un sabato di puro divertimento, quello che ci attende, per i giovanissimi atleti di Lavis, Trento, Hellase Parma. Le squadre Esordienti e Pulcini di queste cinque società daranno infatti vita al Memorial Barbacovi , organizzato al Centro Sportivo Mario Lona dalla società rossoblù. La ...Verona - Cinismo e personalità. Sono queste le caratteristiche del nuovo Pordenone di mister Mimmo Di Carlo visto in questo avvio di stagione. Nella seconda trasferta stagionale, i ramarri conquistano ...Il duo Candellone-Magnaghi si ritrova in neroverde e spinge i ramarri: 2-0 contro Virtus Verona. A Novara la Triestina pareggia: 1-1 ...