Ultime Notizie Roma del 14-09-2022 ore 08:10 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Russia ha finanziato partiti di altri paesi dal 2014 tra cui formazioni di estrema destra e candidati alla presidenza lo riporta il Washington Post i 300 milioni di dollari impiegati fino a oggi altre centinaia da spendere in futuro avevano l’obiettivo di influenza la vita politica delle Nazioni estere per il quotidiano che cita fonti anonime del governo americano tra gli oltre 20 paesi interessati ci sarebbero Albania Montenegro Madagascar e potenzialmente Ecuador nel caso tipico di un paese asiatico non identificato l’ambasciatore Russo avrebbe dato milioni di dollari in contanti a un candidato presidenziale il direttore generale della Russia fa Development Corporation IVA pecore in 39 anni uno dei top manager più vicini a Putin è stato trovato morto sull’isola di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Russia ha finanziato partiti di altri paesi dal 2014 tra cui formazioni di estrema destra e candidati alla presidenza lo riporta il Washington Post i 300 milioni di dollari impiegati fino a oggi altre centinaia da spendere in futuro avevano l’obiettivo di influenza la vita politica delle Nazioni estere per il quotidiano che cita fonti anonime del governo americano tra gli oltre 20 paesi interessati ci sarebbero Albania Montenegro Madagascar e potenzialmente Ecuador nel caso tipico di un paese asiatico non identificato l’ambasciatore Russo avrebbe dato milioni di dollari in contanti a un candidato presidenziale il direttore generale della Russia fa Development Corporation IVA pecore in 39 anni uno dei top manager più vicini a Putin è stato trovato morto sull’isola di ...

