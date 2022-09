UFFICIALE- super rinnovo in casa Barça | clausola rescissoria da 1 miliardo!

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo la brutta batosta subita ieri sera dal Bayern Monaco, ilsi consola con un’ottima notizia: Gavi ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto fino al 2026. Nel nuovo accordo con il centrocampista spagnolo classe 2004 è stata inserita persino unamonstre da 1 miliardo di euro. I blaugrana blindano, dunque, l’ennesimo talento prodotto dalla Masia, che si conferma come uno dei settori giovanili più proficui del panorama calcistico mondiale. Di seguito il tweet del club catalano: BarcellonaGavi I festeggiamenti per ilsono previsti per domani alle ore 18 locali allo Spotify Camp Nou. I tifosi potranno così far sentire personalmente tutto il proprio affetto verso uno dei giocatori che, più di tutti, simboleggia il nuovo ciclo del ...

Ele_landia : @dordule Mah io pure avrei sacramentato: occasione super ufficiale e ti parte la penna! Sarei morta! - nonscolorita : #ViktoriaPlzenInter ora è super ufficiale: Asllani solo per Brozo - Z_ARWAR : @GaraviniIvana @seguimi2022 Prende pieni poteri di un paese distrutto. Che fortuna! Ma poi... dove sta scritta sta… - sportli26181512 : Real Madrid, le casse sorridono: si prospetta un super mercato: Con un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha fatt… - MaxdeiTOS : @PERTE346530971 @fiftycb Ed una cosa sicura… Raghi, la maglietta ufficiale LA OFFRO IO!!! Poi facciamo la conta del… -

Italia Top Games

Calciomercato,: Gavi ha rinnovato col Barcellona fino al 2026 Gavi ©LaPressePablo Paez ... insomma, un predestinato in tutto e per tutto che ora è anche blindato da un- contratto. ...Lebig si sarebbero presentate con le seconde linee e quindi da un punto di vista tecnico e dello spettacolo avrebbe avuto poco senso". Il programmaprevede per sabatoi 17 alle 16 la ... Tekken 8 Ufficiale e Next Gen! Il Super Trailer Reveal! Superato il primo turno grazie alla vittoria contro Vicenza, la Rucker domani sera torna al PalaSaccon per il secondo turno, palla a due alle 20.30 contro la neopromossa formazione patavina degli ex..Si conclude una telenovela che stava appassionando molti tifosi, anche in Serie A: ora è ufficiale il rinnovo fino al 2026 ...