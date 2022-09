Sophie Codegoni sulla proposta di matrimonio | ‘Non sapevo dell’anello | Basciano mi ha sorpresa’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 settembre 2022)è pronta a sposarsi dopo ladidi Alessandroal red carpet del Festival di Venezia. Un periodo pieno di novità per la promessa sposa. L’ex gieffina è stata scelta per il ruolo di Bonas nella prossima stagione di Avanti un Altro! e nel frattempo le è stato chiesto di condurre Casa Chi al posto di Rosalinda Cannavò. Tante novità, in primis laa sorpresa del fidanzato. Leggi anche:e Alessandrodisul Red Carpet di Venezia 79: “Pensavo che ci sarebbero voluti anni” “Io e Ale abbiamo scherzato spesso sull’anello, perché lui, già nella casa, diceva che me ne ...