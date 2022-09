Ossa più a rischio con tumori seno e prostata (Di mercoledì 14 settembre 2022) La terapia adiuvante antiestrogenica per la cura dei tumori di seno e prostata espone a un maggior rischio di fratture ossee spontanee, tra il 9 e il 14%. Prevenire questo aumento è quindi fondamentale, dal momento che sono coinvolte 7 donne su 10 con tumore del seno a recettori ormonali positivi e 8 uomini su 10 con tumore della prostata. Per questo è nato Predict & Prevent, un programma che velocizza la presa in carico delle pazienti a rischio, grazie a un approccio sinergico, già in fase iniziale, dell`oncologo e del `Bone Specialist`, l`esperto dell`osso. Se necessario, la paziente viene avviata a percorsi terapeutici oncologici e di prevenzione primaria per la salute scheletrica con la prescrizione di farmaci specifici (come indicato dalla Nota 79 dell`AIFA). ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 settembre 2022) La terapia adiuvante antiestrogenica per la cura deidiespone a un maggiordi fratture ossee spontanee, tra il 9 e il 14%. Prevenire questo aumento è quindi fondamentale, dal momento che sono coinvolte 7 donne su 10 con tumore dela recettori ormonali positivi e 8 uomini su 10 con tumore della. Per questo è nato Predict & Prevent, un programma che velocizza la presa in carico delle pazienti a, grazie a un approccio sinergico, già in fase iniziale, dell`oncologo e del `Bone Specialist`, l`esperto dell`osso. Se necessario, la paziente viene avviata a percorsi terapeutici oncologici e di prevenzione primaria per la salute scheletrica con la prescrizione di farmaci specifici (come indicato dalla Nota 79 dell`AIFA). ...

