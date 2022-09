Messa a disposizione 2022/23, al via con le domande! Docenti.it (Di mercoledì 14 settembre 2022) La domanda di Messa a disposizione è un’istanza informale prevista dal MIUR attraverso la quale è possibile contattare i dirigenti scolastici per candidarsi a coprire eventuali incarichi di supplenza. Possono usufruire tutti gli aspiranti Docenti in possesso delle classi di concorso, necessarie per candidarsi. E’ il mezzo più efficace a disposizione di chi non è iscritto nelle graduatorie d’istituto ma vuole L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 settembre 2022) La domanda diè un’istanza informale prevista dal MIUR attraverso la quale è possibile contattare i dirigenti scolastici per candidarsi a coprire eventuali incarichi di supplenza. Possono usufruire tutti gli aspirantiin possesso delle classi di concorso, necessarie per candidarsi. E’ il mezzo più efficace adi chi non è iscritto nelle graduatorie d’istituto ma vuole L'articolo .

orizzontescuola : Messa a disposizione 2022/23, al via con le domande! - chmicalexorcist : Comunque bene posso abbandonare il biochar e tornare dalla mia fotocatalisi academia sucks vado a fare la messa a d… - Matte_Schiavon : @ardigiorgio @CarloCalenda perché hai permesso che la tua comunità politica venisse messa a disposizione di questo… - Leonardopompeo7 : @MarcoLai_23 Io penso che la tattica vada messa a disposizione del talento, dunque dovrebbe favorirlo e non reprime… - AgevolazioniTI : #Campania. #Sostegno alle #MPMI per l’immissione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei d… -